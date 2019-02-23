CHP’li belediyede işçiler eylemde çöpler sokakta

BUGÜN NELER OLDU

CHP'liAvcılar Belediyesi'nde aylardır maaşlarını alamayan işçiler eylem yaptı, çöpler sokaklarda kaldı. Avcılar Belediyesi önünde toplanan yüzlerce işçi, "Avcılar başkanı işçilerin düşmanı", "Açlık ve sefalet Avcılar işçisinin kaderi olamaz" sloganları attı. İşçiler adına konuşan Belediye-İş 2 No'lu Şube yöneticisi Erol Özdemir Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'ye seslenerek "Bir an önce işçilerin birikmiş alacaklarını ödeyin, her görüşmemizde 'Elimize para geçtikçe vereceğiz' diyen bir başkan ve 2 aydır aç ve evine para götüremeyen işçiler. Çocuklarına harçlık veremeyen babalar, anneler işçi emekçileri. Bu durumun en kısa sürede çözülmesini istiyoruz" dedi.