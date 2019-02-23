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şüphelisi, saklandığı evde yakalandı

'de /PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan, örgütün kapatılan okullarında görev yaptığı belirtilen Şahin T., polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 23.2.2019 15:20
FETÖ şüphelisi, saklandığı evde yakalandı

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan, örgütün kapatılan okullarında görev yaptığı belirtilen Şahin T., polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kapatılan okullarında görev yapan Şahin T. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri şüpheli Şahin T.'nin kent merkezinde bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eve baskın düzenleyen polisler Şahin T.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen FETÖ şüphelisi, ifadesi için emniyete götürüldü. Souşturma sürüyor.

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FETÖ şüphelisi, saklandığı evde yakalandı
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