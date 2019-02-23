Milletvekilleri Mustafa Şentop dedi

BUGÜN NELER OLDU

BinaliYıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması nedeniyle bıraktığı TBMM Başkanlığı için AK Parti'nin adayı belli oldu. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, başkanlık için aday gösterildi. AK Parti, adayını belirlemek için geleneksel hale gelen temayül yoklamasını yaptı. AK Parti grubunun önceki gün yapılan toplantısında milletvekilleri başkan adayı olarak görmek istedikleri ismi yazdı. Milletvekillerinin yazdığı isimlerin yer aldığı zarflar hiç açılmadan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından İstanbul'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a götürüldü. Zarflar burada açılıp sayıldı. Sayım sonrası grupta yapılan temayülden oyların yaklaşık üçte ikisini alan (170 civarı) Şentop birinci çıktı. Grupta, Hayati Yazıcı, Naci Bostancı ve Bekir Bozdağ isimlerinin de yazıldığı görüldü.Başkan Erdoğan'ın yanından Şentop'u arayan Bostancı, "Grubumuzun TBMM Başkan adayı sizsiniz hayırlı olsun" dedi. Bu görüşmenin ardından Şentop, Erdoğan'ı arayarak teşekkür etti. Erdoğan, "Hayırlı olsun" dileklerinden sonra "Yalnız duyduğumuza göre çok çalışmışsın" diyerek espri yaptı.TBMM, yarın saat 12'de başkanlık seçimi yapacak. İlk 3 turda başkan seçilememesi halinde en fazla oyu alan iki isim dördüncü turda yarışacak. Şentop'un, AK Parti ve MHP oyları ile üçüncü turda başkan seçilmesi bekleniyor.1968 doğumlu olan Şentop, 2002'de doktor, 2011'de profesör oldu. 24, 25 ve 26. dönem- Milletvekili olan Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve TBMM Anayasa Kom. Başkanlığı yaptı. Şentop halen TBMM Başkanvekilliği görevini yürütüyor.