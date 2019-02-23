Reyhanlı sanığı tutuklandı

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HatayEmniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Değirmenyolu Mahallesi'ndeki sokakta şüpheli bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Polis, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının firari sanığı Aykan Hamurcu olduğunu belirledi. Hamurcu polisteki işlemlerinin ardından Reyhanlı davasına bakan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine ifade verdikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 33 kişinin yargılandığı dava, 23 Şubat 2018'de karara bağlanmıştı. 9 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığa da 15 ile 22 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilmişti. Duruşma sürecinde savcılık, Aykan Hamurcu'nun da arasında yer aldığı bazı sanıkların, patlamaları gerçekleştirenlerle irtibat halinde bulunduklarını, onlara yardım ettiklerini aktarmıştı. Hamurcu'nun dava dosyası ayrılmıştı.