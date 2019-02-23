‘Vatandaşa ekonomik suikast yapmak istediler’

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan, Bodrum'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne gelişinde kendisini büyük coşkuyla karşılayan vatandaşlara hitap eden Erdoğan, şöyle konuştu:"'Şimdi gene kuyruklar var' diyorlar. Bay Kemal, bizim kuyruklar yokluk kuyruğu değil, bizimki varlık kuyruğu. Çünkü vatandaşımıza ekonomik suikast yapmak istediler. Siz mi yapmak istiyorsunuz, biz de hemen tanzim satışları kurduk. Bizimle anlaşan belediyelere dağıtımını başlattık." Böylece fiyatların bir anda yarı yarıya indiğine dikkat çeken Erdoğan, Bodrum'da da tanzim satış noktası talep edilmesi üzerine şunları kaydetti: "Nasıl yapalım? Şimdi burada CHP belediyesi var. Onlar, bizimle böyle bir yardımlaşmaya, dayanışmaya girmiyor ki. İzmir önce 'evet' dedi, sonra vazgeçti" diye konuştu.