2019 Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik süresi düşecek mi? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Yeni askerlik sistemi olarak anılan süreç, gündemin en önemli konu başlıklarından birisi olarak dikkat çekiyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları akabinde halk arasında 'tek tip askerlik' olarak adlandırılan konunun detaylarının iyiden iyiye belli olması, bu doğrultuda sorgulamaların artış göstermesine neden oldu. Bu doğrultuda, 'Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?' ve 'Tek tip askerlik nasıl olacak?' soruları en çok yanıtı merak edilenler arasında öne çıkıyor. Öte yandan, Başkan Erdoğan'ın bedelli askerliğin yeni sistemde kalıcı hale geleceğini duyurması dikkat çeken önemli detaylardan birisi olarak öne çıktı. Peki, bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK? BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Konuya dair yapılan açıklamaları ve son gelişmeleri haberimizin detaylarından bulabilirsiniz.