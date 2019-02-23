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Zaman’ın müdürüne müebbet istendi

DAMLA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2019
Zaman’ın müdürüne müebbet istendi
FETÖ'nün kapatılan Zaman gazetesi ile Cihan Medya Dağıtım'ın muhasebe genel müdür yardımcısı olan Şenol Kahraman hakkında FETÖ'nün medya yapılanması çerçevesinde iddianame düzenlendi. Kahraman'ın iddianamesinde terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı olduğu, gizli toplantılara katıldığı ve medya alanında karar alma noktasında etkili kişilerden olduğu belirtildi. Kahraman'ın "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
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Zaman’ın müdürüne müebbet istendi
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