Başkan Erdoğan, Bahçeli'ye teşekkür etti

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan paylaşımda, Erdoğan ile Bahçeli'nin telefon görüşmesine yer verildi.

Erdoğan, telefon görüşmesinde, Bahçeli'ye partisinin Kayseri mitinginin ardından Hatay'a geldiğinde TBMM Başkanlığı seçim sonucunu öğrendiğini belirterek "Cumhur İttifakı'nın çok çok güzel, başarılı bir neticesi oldu. Allah gayretinizi ve gayretimizi artırsın inşallah." dedi.

Bahçeli'den partililere selam söylemesini isteyen Erdoğan, Kayseri'de Cumhur İttifakı'nın çok iyi çalıştığını, her iki partinin de bu durumdan memnuniyet duyduğunu ve mitinge katılımın çok iyi olduğunu kaydetti.