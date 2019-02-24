Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da halka hitap ediyor...

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları...

Hatay bizim gözbebeğimiz. Biz Hatay'ı severiz, Hatay da bizi sever. Biz Hatay'ı anları, Hatay da bizi anlar. Size Kayseri'den onbinlerin selamını getirdim. Hatay denince akla ilk sabır gelir. 24 Haziran'da hatay demokrasi dedi. 24 Haziran seçimlerinde yyüzde 51 ile Cumhur İttifakı'nı birinci yapan milletime şükranlarımı ifade ediyorm. 31 Mart akşamında sizlerden yeni bir zafer bekliyorum. Hatay'da yeni bir sayfa açmamız gerekir. Hatay sırtındaki CHP yökünden kurtulması gerekiyor. Beceriksiz, çapsız belediyecilik yerine gönül belediyeciliğiyle buluşturmamız lazım. 31 Mart'ta bu şehrin anahtarını arttık emin ellere vermemiz lazım.

Şentop'a başarılar diliyorum. Bahçeli ile de görüştüm bu birlikteliğimizi rabbim bize Cumhur İttifakı olarak da nasip etsin. Sizin sevginize, muhabbetinize, hayır duanıza mazhar olmaktan gurur duyuyorum. Biz kapınızı sadece seçim zamanı çalanlardan değiliz. Hatay'ın yollarını seçimden seçime hatırlayanlardan değiliz. Hatay'da 16. il mitingimi gerçekleştiriyorum. Bu kardeşiniz sizler olmadan olmaz.

(Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesi) Az önce Sayın Bahçeli ile de görüştüm, Rabbim dedim inşallah bu birlikteliğimizi ülke genelinde de Cumhur İttifakı olarak bize zaferle nasip etsin.

"Bugün 16'ncı il mitingimizi gerçekleştiriyoruz. Millet 33 gün sonra sandığa gidecek. Beyler hala Ankara'da liste savaşı veriyor."