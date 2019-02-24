Başkan Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kayseri, gönüller şehri Kayseri. Dağı ile, bağı ile, türküsü ile, sanayisi ile, insanı ile Türkiye'nin iftiharı Kayseri. Şairlerin, sultanların şehri Kayseri. Dünyanın gelmiş gecmiş en büyük mimarlarından Koca Sinan'ın şehri Kayseri.

31 Mart'ta daha iyi olacak mıyız Kayseri? Kayseri, 31 Mart'ta fitne oyunlarını bir kez daha bozuyor muyuz? 31 Mart'ta bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Kayseri, 31 Mart'ta bir kez daha memleket işi gönül işi diyor muyuz?

Bu birliğimiz, bu beraberliğimiz zillet ittifakını çökertecek. Onları nasıl terör örgütünün açtığı çukurlara gömdüysek şimdi de sandığa gömmeye hazır mıyız?

Bugüne kadar Kayseri'ye 26 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eğitimde 4633 adet yeni derslik kazandırdık. Kayseri'ye 3.devlet üniversitesini kurduk.

Bay Kemal SSK Genel Müdürü olduğu zaman bu hastanelerin durumu neydi?

"BAY KEMAL BU AÇIKLAMAYI YAPANLARLA NASIL BERABER YÜRÜYEBİLİYOR?"

Şu anda beraber oldukları partinin eş başkanı 'Biz Kürdistan'da oylarımızı HDP'ye vereceğiz' diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber gidiyor. Bu İYİ Parti bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber yürüyor? 31 Mart'ta gelin bunları dersini toptan verelim.

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