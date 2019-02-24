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'ın Boğazı'na

İtalya'da Como Gölü'nde, Hollanda'da Amsterdam'da su üzerine kurulan platformlarda yapılan kültür sanat etkinliklerinin benzeri 'da da yapılacak. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'ın kültür-sanat projeleri kapsamında 'nda yüzen platform yapılacağı belirtildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 24.2.2019 15:38
Binali Yıldırım'ın İstanbul Boğazı'na yüzen sahne projesi

Boğaz'da yüzer halde farklı noktalara taşınabilecek olan "Boğaziçi Etkinlik Sahnesi Platformu" İstanbullulara eşsiz bir deneyim yaşatacak. Haydarpaşa'da yapılacak Boğaz manzaralı konser ve sahne sanatları etkinlikleri yüzen mavna üzerine kurulacak dev sahnede gerçekleştirilecek.

Tamamen şeffaf olacak bu yüzer platform ile Boğaz'ın imajını güçlendirilmesi planlanırken, Boğaziçi Sahnesi etkinlik olmadığı günlerde ise Boğaziçi Müzesi, Sergi ve Seyir Alanı olarak işlevlendirilecek. Yer değiştirerek Boğaz'ın farklı bölgelerinde ziyaretçilere açılacak. 7 bin 857 metrekare alana sahip olacak plaftorm 100 metre çapında olacak.

Öte yandan Arnavutköy ilçesinde inşa edilecek "Dünya Sahnesi ve Açık Hava Tiyatrosu" ise dünya starlarının sahne alabileceği kalitede, üst düzey sahne sistemlerine sahip, festival ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek özellikte olacak.

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Binali Yıldırım'ın İstanbul Boğazı'na yüzen sahne projesi
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