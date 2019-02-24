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yazdı: Üç adet yeni Latif Şener geliyor

Sabah gazetesi yazarı bir süredir kulislerde konuşulan yeni parti iddialarını yazdı.

Giriş Tarihi: 24.2.2019 23:23 Güncelleme Tarihi: 24.2.2019 23:38
Engin Ardıç yazdı: Üç adet yeni Latif Şener geliyor

"AK Parti içinden "koparılacak" yeni parti meselesi artık dedikodu düzeyini aştı, "inkar edilemez" boyutlara ulaştı." tespitini yapan yazar Ardıç bir değil iki parti girişimi olduğunu kaydetti.

Bu girişimlerin Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül tarafından yapıldığını dile getiren Ardıç süreci şu satırlarla ifade etti:


"Biri, Ahmet Davutoğlu'nun kurmaya hazırlandığı parti.
İkincisi, Abdullah Gül'ün -her zamanki gibi- perde arkasında durup Ali Babacan'a kurduracağı parti.
Sonunda da birleşecekler, kaynaşacaklar tabii. Erken davranan ötekini yutacak.
Bunlar bu işe neden sıvanıyorlar?
Çünkü Tayyip Erdoğan ve AK Parti başarısızmış, memleket batmış, halk aç ve açıktaymış, yaşlı kadınlar çöp tenekelerinden ekmek topluyorlarmış, falan filan.
Kılıçdaroğlu da öyle diyor.
Bunlar bu fikre ne zaman geldiler?"

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Engin Ardıç yazdı: Üç adet yeni Latif Şener geliyor
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