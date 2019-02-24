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'de operasyonu

'de satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan arama 231 gram 'skunk' adlı uyuşturu maddesi ele geçirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2019 13:21
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Operasyon kapsamında uyuşturucu satan 5 şüpheli ile 1 uyuşturucu kullanıcısı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 231 gram 'skunk'i, 74 ecstasy hap, 1,37 gram esrar ele geçirildi. İfadeleri alınan şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, diğer 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirildi.

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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