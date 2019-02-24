FETÖ elebaşının iadesini gündeme getirdik

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüşmelerinde, PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı birlikte mücadele etme kararlılıklarını teyit ettiklerini, FETÖ elebaşının ve örgütün diğer üyelerinin iade konusunu gündeme getirdiklerini söyledi. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaparak değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda terörle mücadele konusunun ele alındığını belirten Bakan Akar, "PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı birlikte mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Bizim bu konudaki çalışmalarımıza, onların da olumlu baktıklarını gördük" dedi. Görüşmede FETÖ ile mücadelenin de konuşulduğunu aktaran Bakan Akar, "FETÖ elebaşının ve örgütün diğer üyelerinin iade konusunu da gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde bunu da yakından takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Bakan Akar, "ABD'nin Suriye'den çekilme kararının uygulanması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çekilme sırasında herhangi bir şekilde otorite boşluğu bırakılmaması hususunu da muhataplarımıza hatırlattık" dedi. Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusunu da ele aldıklarını dile getiren Akar, "Ayrıca F-35, S-400 ve Patriot konusunda da karşılıklı bilgi, görüş alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde bu konularda bazı gelişmeler olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.