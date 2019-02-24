FETÖ talimatı ile Komiser Yardımcılığı Sınavı soru teminine 7 tutuklama

Geçtiğimiz hafta Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 2010 yılı Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını önceden temin eden şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda zanlılar, önceki gün hakim karşısına çıktı. Zanlılardan H.A., H.S.S., D.Ö., M.N.A., A.B., R.E. ve D.U. tutuklanarak Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirken, A.K. ve S.Ç. isimli zanlılar da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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