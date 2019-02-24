Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ talimatı ile Komiser Yardımcılığı Sınavı soru teminine 7 tutuklama

FETÖ talimatı ile Komiser Yardımcılığı Sınavı soru teminine 7 tutuklama

’de, FETÖ soruşturması kapsamında 2010 yılı Komiser Yardımcılığı Geçiş Sınavı sorularını önceden temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7’si tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2019 11:03
FETÖ talimatı ile Komiser Yardımcılığı Sınavı soru teminine 7 tutuklama

Geçtiğimiz hafta Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 2010 yılı Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını önceden temin eden şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda zanlılar, önceki gün hakim karşısına çıktı. Zanlılardan H.A., H.S.S., D.Ö., M.N.A., A.B., R.E. ve D.U. tutuklanarak Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirken, A.K. ve S.Ç. isimli zanlılar da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ talimatı ile Komiser Yardımcılığı Sınavı soru teminine 7 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN