Esad yine ateşkesi bozdu: İdlib'e hava ve kara saldırısı: 2 ölü

ESAD VE DESTEKÇİSİ TERÖRİST GRUPLAR...

Esad rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Han Şeyhun ilçesi Huveyn ve Sukeyk köylerine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçesine topçu saldırısı düzenledi.

Esad rejimine bağlı savaş uçakları da Lazkiye ilindeki Hımeymım üssünden kalkarak İdlib'in güneydoğusundaki Sukeyk, Temaniye ve Huveyn köylerinde askeri muhaliflerin cephe hatlarına hava saldırısı gerçekleştirdi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin son dönemde yoğun olarak İdlib'de sivil yerleşimlere saldırı düzenlediğini söyledi.

2 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Hac Yusuf, "Rejim güçlerinin öğle saatlerinde Han Şeyhun ilçesine düzenlediği roket saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi, 5'ten fazla sivil yaralandı." dedi.

YARALILAR DA VAR

Öte yandan İdlib kent merkezinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 2 sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne bu yılın başından beri düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 82 sivil hayatını kaybetti, 270'ten fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara ara devam ediyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.