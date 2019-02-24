Soros’un kaos örgütü OTPOR’la ilişkisi kanıtlandı

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Gezi iddianamesinde kalkışmasıyı organize eden şüphelilerin Ivan Maroviç tarafından kurulan OTPOR/CANVAS isimli kaos örgütüyle bağlantılarına yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; uluslararası spekülatör George Soros'un finanse ettiği OTPOR yöneticilerinin Gezi kalkışması sırasında Türkiye'deki faaliyetlerini tek tek belirledi. İşte detaylar:OTPOR/CANVAS örgütünün yöneticileri Gezi kalkışmasının zirvede olduğu dönemde 28 Haziran 2013'te Türkiye'ye geldi. Aynı yıl 5 Temmuz'a kadar Türkiye'de kaldı. Maroviç'in Atatürk Havalimanı'ndan giriş görüntüleri iddianamede yer aldı.OTPOR/CANVAS örgütü yöneticileri, 2012-2013 yıllarında Türkiye'ye seyahatleri yoğunlaştırdı. Occupy Turkey adlı hesap, 18 Aralık 2012'de alındı.Hesap üzerinden 15 Mayıs 2013'te eylem çağrısında bulunuldu.Aralarında oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu bir ekip, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulundukları bu dönemde Maroviç'ten halk ayaklanması ile ilgili eğitim aldı. İddianameye göre; Gezi kalkışması Batı finansörlüğünde, Sırp profesyonel devrim ihracatçılarının eğittiği Türkiye distribütörleri tarafından organize edildi. Kavala, aynı dönemde kalkışma hareketinin bir başka ayağının koordinesi maksadıyla Belçika, Almanya ve Amerika'da bulundu.