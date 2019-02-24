TBMM Başkanlığı için ilk tur oylaması başladı!

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanlığı seçimi için Celal Adan başkanlığında toplanacak. Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Bu oylamada da en fazla oy alan aday, başkan seçilecek.

TBMM Başkanı seçimi başladı... MHP, AK Parti Adayı Şentop'u destekliyor!



Meclis Başkanlığı için AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti GaziantepMilletvekili İmam Hüseyin Filiz aday oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da yedek aday olarak başvuruda bulundu.





MHP, ŞENTOP'U DESTEKLEYECEK



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, 'TBMM'nin 29'uncu başkanının seçileceği yarınki özel oturuma Milliyetçi Hareket Partisi tam kadro halinde katılıp AK Parti'nin değerli adayı Tekirdağ Milletvekili Sayın Mustafa Şentop'u eksiksiz destekleyecektir. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum' demişti.





BİLGİÇ, YENİ TBMM BAŞKANVEKİLİ



AK Parti Meclis Grubu, TBMM Başkanı adayı olan Mustafa Şentop'tan boşalan TBMM Başkanvekilliği görevine, AK Parti Isparta Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in getirilmesini kararlaştırdı

TBMM (AA) - AK Parti Meclis Grubu, TBMM Başkanı adayı olan Mustafa Şentop'tan boşalan TBMM Başkanvekilliği görevine, AK Parti Isparta Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in getirilmesini kararlaştırdı.

AK Parti Meclis Grubu, yeni TBMM Başkanvekilini belirlemek üzere Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında, basına kapalı olarak toplandı.

Yapılan seçim sonucu, Şentop'tan boşalan TBMM Başkanvekilliği görevine, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç seçildi.