Tokatlı şehidi 5 bin kişi uğurladı

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Ankara'nınPolatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na bağlı Sakarya Kışlası'nda, ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada 5 asker yaralanmıştı. Askerlerden, evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Mehmet Han (29), kurtarılamayarak şehit düşmüştü. Han'ın cenazesi uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Şehidin babası Osman, annesi Emine, eşi Aynur ve 6 yaşındaki kızı Aysima Han da aynı uçakla Tokat'a geldi. Han için Zile İlçe Kaymakamlığı binası önünde tören düzenlendi. Şehidin eşi Aynur Han, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu,nun yanısı sara 5 bin kişi katıldı.