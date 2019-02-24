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Tokatlı şehidi 5 bin kişi uğurladı

’da Topçu ve ’nda meydana gelen kazada yaralanan askerlerden hastanede şehit olan Tokat’ın Zile ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı

MİHRİBAN KOÇAKER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2019
Tokatlı şehidi 5 bin kişi uğurladı
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na bağlı Sakarya Kışlası'nda, ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada 5 asker yaralanmıştı. Askerlerden, evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Mehmet Han (29), kurtarılamayarak şehit düşmüştü. Han'ın cenazesi uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Şehidin babası Osman, annesi Emine, eşi Aynur ve 6 yaşındaki kızı Aysima Han da aynı uçakla Tokat'a geldi. Han için Zile İlçe Kaymakamlığı binası önünde tören düzenlendi. Şehidin eşi Aynur Han, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu,nun yanısı sara 5 bin kişi katıldı.
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Tokatlı şehidi 5 bin kişi uğurladı
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