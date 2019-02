Antalya turizmde dünya şampiyonu olacak

İFTİRA ATMAKTAN BIKMIYORLAR

359 BÜYÜK PROJEMİZ VAR

TURİZM'DE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜYÜZ

CHP-HDP ARASINDA KİRLİ İTTİFAK

ANKETLERDE ÖNDEYİZ

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra seçim sonucu merak edilen şehirlerimizin başında Antalya geliyor. Son yıllarda tarım ve turizm alanında başdöndürücü gelişmeler gösteren bu şehrimizde kıran kırana bir seçim yarışı yaşanıyor. Sabah ve ATV'nin yayınladığı Antalya'daki HDP-CHP arasındaki gizli pazarlık görüntüleri şehirde büyük bir tartışma konusu olurken, CHP ve İyi Parti tabanının bu rahatsızlığını açık açık dile getirmeye başladığı dikkatlerden kaçmıyor.İki yıl aradan sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ile yeniden biraraya gelerek hem şehirdeki büyük değişimi ve hem de 31 Mart yerel seçimlerini konuştuk.Ne zaman bu milletin faydalanacağı dünya çapında güzel projeler yapmaya kalksak başta muhalefet olmak üzere dünyaya at gözlüğü ile bakan bazı çevreler karşımıza çıktı. İtibarsızlaştırmaya çalıştılar. Biz bunları alışığız. Bu iftiraları atanlar hep mahcup oldular. Bıkmıyorlar usanmıyorlar. Ama her seferinde biz haklı çıktık ve milletimiz de bunun farkında. Bizim için önemli olan vatandaşımızın memnunuyeti.Bizim vizyon projelerimiz, sosyal projelerimiz var. Sosyal projelerimizin içinde destek projeleri var. Biz bu projelerimizde 70 bin kişiye iş imkanı sağlayacağız. İşsizlik yatırımla çözülür. İş aş ve ekmek sahibi olacak. Çiftçimize, ev hanımlarına ve öğrencilerimize destek paketlerimiz var. 8500 çiftçi ailemize sulama suyuna elektiriği bedava sağladık. Şimdi 50 bin çiftçimize sulama suyuna bedava sağlayacağız. Tarıma büyük bir destek paketimiz var. Tarım marketler kuracağız. Gerekirse kendimiz ithal ederek çiftçimize piyasa şartlarından daha ucuza maledeceğiz. Evhanımlarına mikro krediler vereceğiz.Üretici halleri ile ilgili bir sorun yok. 3 liraya giren bir ürün en fazla 3,5 liraya buradan çıkar. Asıl sorun tüketici hallerinde. Burada fiyatlar bir anda 3 katına çıkıyor. Biz aradaki istismarcıları ortadan çıkarmaya çalışıyoruz. Maalesef arada bazı simsarlar bizim eli nasırlı çiftçimizi de suiistimal ediyor. Antalya halinden çıkan fiyatların yüksek olmadığını biliyoruz. Hükümetimiz bu konuda gereken çalışmayı yapıyor.Antalya turizmde destan yazıyor. Bugün Antalya New York ile birlikte konaklamada dünya üçüncüsü. Biz bunu yeterli görmüyoruz. Antalya'da turizmde dünya şampiyonu yapacağız. Antalya'yı kültür, sanat ve sporun da şampiyonu yapacağız.Onunla ilgili hazırlıklarımız bitti. İhale şartnamemiz hazır. Uluslararası bir danışmanlık firması ile çalışıyoruz. Vizyon fukaraları bu projelerin nasıl yapılacağını anlamakta zorlanıyor. Bizim 359 projemizin nasıl yapılacağını tartışıyorlar. Bu projeler kendi finansmanını kendi üreten ve belediyeye de gelir sağlayan projeler. Biz sinema platolarını yap, işlet, devlet projeleri ile gerçekleştireceğiz. Burada belediyemizden bir kaynak aktarılmadığı gibi önemli bir gelir kalemi haline gelecek. Bugün Antalya'nın çöpü altın oldu. Bugün Antalya'da 70 bin konutun elektiriği çöpten elde ediliyor. Biz bu tesisi yaparken belediyeden tek kuruş harcamadık. Şu anda üretilen elektirikten belediyeye 10 milyon lira bir gelir elde ediyoruz.Festivalimiz dünyanın en saygın film festivallerinden biri. Bu sene Oscar'da bizim festivalimizde gösterilen 5 film yarışıyor. Düşünebiliyor musunuz Antalya Film Festviali'nin kalitesini. Saygınlık ve kalite konusu tartışma götürmez. Ama bizi Cannes Film Festivali ile kıyaslarsanız şunu da kabul etmemiz gerekir. Bizim 15 yıllık uluslararası film festivali tecrübemiz var. Cannes'in ise 70 yıllık. Biz Cannes'in geldiği yere çok öncesinden geleceğiz.CHP İl Başkanı ile HDP yöneticilerinin Antalya'daki buluşmalarını ben ilk kez ATV ana haberde gördüm. Buluşmalarında bir sorun yok. Ama sorun bu buluşmanın gizli yapılması. CHP il başkanına ATV'de yayınlanan o görüntüler sorulduğunda "Ben tanımıyordum orada selamlaştık"gibi komik bir açıklama getirdi. Bir işi gizli yapıyorsanız arkasında ya gizli bir pazarlık ya da kirli bir ittifak vardır. Bu buluşmayı neden gizlemeye çalıştıklarını sonrasında anlıyoruz. HDP şimdi CHP'nin adayını desteklediğini açıklamak zorunda kaldı. Belki de bu görüntüler yayınlanmasaydı hiç açıklamayacaklardı.CHP listelerinde HDP'li isimlerin yeralması, bir pazarlık yapıldığını gözler önüne seriyor. Bunu vatandaşlarımızın çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Dün A Haber'de yayınlanan bir programda, CHP meclis listesinde yeralan bazı isimlerin geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve şanlı ordumuza hakaret eden isimler olduğu dile getirildi. Bizim ordumuz dağlarda şehitler veriliyorken ordumuza hakaret eden isimlerin CHP listelerine girmesini halkımız çok iyi değerlendirecektir.Alevi sünni, Kürt Türk, Müslüman gayrımüslim biz Antalya'da çok güçlü bir mozayiğiz. Buna kürt seçmenlerimiz de dahil. Bunu kimse bugüne kadar bozamadı ve bozamaz.Burada yaşam tarzına müdahale hiç konuşulmaz. Biz her kesime hitap eden bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Bizim meclis listelerimizi lütfen inceleyin. Geçmişte birçok siyasi partide siyaset yapan arkadaşımız meclis listemizde yeraldı. Bizim listelerimizde Kürt de var, Laz da var, Alevi de var Sünni de var. Hatta gayrımüslim de var. Finlandiyalı bir hanımefendi Alanya listemizde seçilecek bir yerden yeraldı. Biz bütün Antalya'yı kucaklıyoruz. Biz farklılıkları zenginlik olarak görüyoruz. Ancak teröristlerin uzantılarının CHP listelerinde yeralmasını da şiddetle kınıyoruz.Bizim anketlerimiz bugüne kadar şaşırmadı, şaşırmaz da. Anketlerimizde önde olduğumuzu çok açık görüyoruz. Kampanya başladığından beri üzerine koyarak devam ediyoruz. Kararsız seçmenden bize doğru bir teveccüh var. 31 Mart'ta bunu bütün Türkiye görecek.