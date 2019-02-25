Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması! Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti...

Toplumda oldukça geniş bir kesimi ilgilendiren yeni askerlik sistemi, gündemin dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Erdoğan'ın konuya yönelik açıklamaları milyonlarca gencin askerlik hakkındaki araştırmalarını arttırmasına yol açtı. Erdoğan, yaptığı açıklamalarda yeni askerlik sistemi hakkında detayları paylaşırken kafalardaki soru işaretlerini büyük ölçüde giderdi. Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da kamuoyunda tek tip olarak anılan yeni sisteme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

2019 YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK? EN SON AÇIKLAMALAR

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