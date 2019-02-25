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Bakan Akar'dan açıklaması! Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? ücreti...

Vatani görevini henüz tamamlamamış milyonlarca genç hakkındaki gelişmeleri takip ederken, hükümet kanadından da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda tek tip olarak da anılan konu hakkında yaptığı açıklamalar neticesinde yeni sistem (tek tip) hakkında sorgulamalar büyük artış gösterdi. Bu doğrultuda, 'Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?' ve ' düşecek mi?' gibi sorularının yanıtını oldukça merak ediliyor. Merak edilen sisteme ilişkin yeni bir açıklama da Milli Savunma Bakanı 'dan geldi. Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.2.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 11:27
Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması! Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti...

Toplumda oldukça geniş bir kesimi ilgilendiren , gündemin dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Erdoğan'ın konuya yönelik açıklamaları milyonlarca gencin askerlik hakkındaki araştırmalarını arttırmasına yol açtı. Erdoğan, yaptığı açıklamalarda yeni askerlik sistemi hakkında detayları paylaşırken kafalardaki soru işaretlerini büyük ölçüde giderdi. Öte yandan, Milli Savunma Bakanı da kamuoyunda tek tip olarak anılan yeni sisteme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? ücreti ne kadar olacak?

2019 YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK? EN SON AÇIKLAMALAR

Konuya dair yapılan açıklamaları ve son gelişmeleri haberimizin detaylarından bulabilirsiniz.

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Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması! Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti...
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