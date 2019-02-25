Başkan Erdoğan'dan Tokat'ta önemli açıklamalar

Tokat'a ne zaman geldiysem, sizi ne zaman ziyaret ettiysem beni çok iyi karşıladınız, çok güzel ağırladınız. Tokatlılar olarak her seferinde bu kardeşinizi bağrınıza bastınız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimiz, yol arkadaşlığımızı daim eylesin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Oyunu bozmak için Tokatlı vatandaşlarımızın desteğini istiyoruz"

EKONOMİDEKİ OYUNU BOZMAK İÇİN SİZLERİN OYUNU İSTİYORUZ

Önümüzde yeni bir imtihan var. 31 Mart'ta yine sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Suriye'deki, Irak'taki ve ekonomideki oyunu bozmak için sizlerin oyunu istiyoruz. 31 Mart'ta Tokat'tan iradesine partisine sahip çıkmasını bekliyoruz.

Bugün ilçeler hariç 17'inci ildeyim ve devam ediyoruz. 31 Mart inşallah şimdiden büyük ve güçlü Türkiye'nin habercisi olsun.

Tokat yıllarca ihmal edilmenin aşçısını yaşamış bir şehrimizdir. Ankara yıllarca Tokat'ın dertlerine adeta sağır kesildi. Ta ki AK Parti iktidarına kadar. Biz öncelikle bu anlayışa son vererek başladık. 81 vilayetimizin her birine aynı kalitede hizmet götürmenin mücadelesini verdik.

İstanbul ve Ankara'daki hayat standardına Sivas'taki Tokat'taki vatandaşımız da sahip olsun istedik. Benim Tokatlı kardeşim ameliyat için iş bulmak için gurbete gitmek mecburiyetinde olmasın dedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son 17 yılda tokat'ta 13 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık"

SON 17 YILDA TOKAT'TA 13 KATRİLYON LİRA TUTARINDA YATIRIM YAPTIK.

Son 17 yılda Tokat'ta 13 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Tokat'ta 15 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapacağız. Tokat'ta 15 bin adet 71 adet konut projesini hayata geçirdik. Tokat Selçuklu ve Osmanlı'nın camilerle, medreselerle ilmek ilmek dokunduğu bir tarih şehridir.

Tokat'ta 16 kilometre bölünmüş yol vardı, biz buna 257 kilometre ilave ettik. Tokat'ta 3 baraj ve bir gölet inşa ettik Turhal barajının inşasında yarıyı geçtik. 500 yataklı devlet hastanesi dahil Tokat'a sağlıkta 14 hastaneden oluşan 23 adet tesis kazandırdık. Çiftçilerimize 940 milyon liralık tarımsal destek verdik.

BİRİLERİNİN İSTİSMARINI YAPTIĞI SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI...

Türkiye layık olduğu yatırımlara ancak bizim dönemimizde kavuştu. 18 yaşında oy kullanacak gençler ülkemizde eskiden yaşadığımız şeyleri bilmiyor. Yağ kuyruklarını, benzin kuyruklarını bilmiyor. Birilerinin istismarını yaptığı sosyal devlet anlayışını ayağa kaldırdık. 2002-2018 döneminde 284 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık. Mali disiplinden, bütçe disiplininde sapmadan yatırımlarını sürdük. Son 17 yılda Türkiye ekonomisini 3,5 kat büyüttük. Şu anda IMF'ye borcumuz yok, orayla da işimiz yok. Son 10 yılda 9 milyon kişiye ilave istihdam sağladık. Memurumuzu, işçimizi enflasyon canavarına ezdirmedik. Bizim zamanımızda 184 olan asgari ücreti 2020 liraya biz yükselttik Bay Kemal biz. Bugün 514 bin insanımız evde bakım hizmetinden faydalanıyor.

31 MART'TAN SONRA ÇOK DAHA BÜYÜK HAMLELER YAPACAĞIZ

Türkiye milli menfaatlerini korumak için hiç kimseden icazet alma ihtiyacı duymuyorsa bu sizlerin sayesindedir. 31 Mart'tan sonra çok daha büyük hamleler yapacağız.

BERABER YOLA ÇIKTIĞIMIZ İNSANLAR ŞİMDİ...

Beraber yola çıktığımız insanlar şimdi bizim trenden inip başka trene biniyor. Bu dava birliği değildir, bugün bize ihane edenler yarın gittikleri yere ihanet eder.