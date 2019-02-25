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Başkan Erdoğan, ’ta vatandaşın çağrısına duyarsız kalmadı

Başkan , ’ta halkın çağrısı üzerine yanlarına giderek sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 21:06 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 21:06
Başkan Erdoğan, Tokat’ta vatandaşın çağrısına duyarsız kalmadı
Tokat mitingi sonrasında Vali Ozan Balcı'yı Valilik binasında ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkışta vatandaşların tezahüratları sonrası onların çağrısını cevapsız bırakmadı.



Cumhuriyet Meydanı'nda bekleyen yüzlerce vatandaşın yanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti. Vatandaşların yoğun sevgi gösterileri arasında miting otobüsüne binen Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkı selamlayarak havalimanına hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Hava Limanından İstanbul'a hareket etti.

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Başkan Erdoğan, Tokat’ta vatandaşın çağrısına duyarsız kalmadı
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