Bay Kemal bana 2.5 milyon tazminat ödüyor

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Hatay mitinginde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:31 Mart'ta bu güzel şehrin geleceğine sahip çıkmanızı bekliyorum. 31 Mart'ta yeni bir sayfa açmamız gerekiyor. Hatay'ın, sırtındaki CHP kamburundan artık kurtulması gerekiyor.Muhalefet partileri her seçimi ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Aday listelerini dahi zamanında seçim kuruluna teslim edemiyorlar. Bugün 16'ncı il mitingimizi gerçekleştiriyoruz. Millet 33 gün sonra sandığa gidecek. Beyler hala Ankara'da liste savaşı veriyor.Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu bile kullanamayan gaf ebesi bir Genel Başkan'a böylesi bir ittifak yakışır.Sürekli vatandaşlarımızı rencide eden, sürekli sağa sola çamur atan, yalan makinesi bir Genel Başkan'a ancak böylesi bir ortak veya ortaklar yaraşır. Eline tutuşturulan bir fotoğrafın önünü arkasını araştırmadan Meclis kürsüsünden sallayan, yalan olduğu ortaya çıkınca da çıkıp özür dilemek yerine suç bastıran bir siyaset arsızına ancak böyle ortaklar yakışır.Yalanları, iftiraları yüzünden bana 2.5 milyon tazminat ödüyor. Ben de bunu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım.(Mansur Yavaş) Ankara'da daha önce iki kez hezimete uğramış bir adamı yine piyasaya sürdüler, ama kimin adayı belli değil. Parti ambleminden korkan aday olur mu? CHP'nin ambleminden korkanlar; o amblemin çöp, çukur, çamur, olduğunu çok iyi biliyor.Hatay İtfaiye Meydanı'ndaki mitingin ardından bir vatandaş Erdoğan'ı evine davet etti. Daveti kabul eden Erdoğan, Öngeç ailesinin evine gitti. Ev halkıyla sohbet eden Erdoğan, Türk kahvesi içti. Başkan Erdoğan, çocuklarla ve ailenin yaşlı üyeleriyle yakından ilgilendi.