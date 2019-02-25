Büyükçekmece’de organize işler

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CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin davalık olan Yat Limanı Projesi ile ilgili ihaleyi alan şirketin yargılandığı Dortmund'dan yeni belgeler geldi. Belgelerde, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün 'Başkanlık Özel' ibaresi taşıyan yazıyla söz konusu şirkete kolaylık sağlanacağını yazdığı ortaya çıktı. Dortmund'daki yargılama dosyasında yer alan çok önemli belgeler, geçen hafta İstanbul'daki makamlarla paylaşıldı. Belgelere göre, Alman IGM şirketinin ilk olarak Başkan Hasan Akgün'ün bir dönem Almanya'da yaşayan kardeşi Selahattin Akgün'e yetki verdiği ortaya çıktı. Akgün'e verilen yetkide "IGM şirketi adına Türkiye'de her türlü şirket açma yetkisi verilmiştir" denildi.