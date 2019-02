CHP, İstiklal marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlara hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Türkiye'nin iftiharı Kayseri. Bu birliğimiz, bu beraberliğimiz zillet ittifakını çökertecek. Onları nasıl terör örgütünün açtığı çukurlara gömdüysek şimdi de sandığa gömmeye hazır mıyız?Eski Hava İkmal Bakım Merkezi'nin bulunduğu 1 milyon 260 bin metrekarelik alana bir millet bahçesi kuruyoruz. CHP bu işten anlamıyor. Park alanlarıyla, piknik alanlarını millet bahçesiyle karıştırıyor bu zavallılar. Diyor ki 'Bütün piknik alanları, ormanlık alanlar, bunların hepsi milletin bahçesi, niye ayrımcılık yapıyorsunuz' diyor, bir tane CHP'li aday, hem de İstanbul'un belediye başkan adayı. Dersine iyi çalış, öğren de öyle gel. Bu millet bahçesi projesinin esprisi farklı. Millet, millet, illet değil. Buraya bu milletin her ferdi gelebilir. Proje çalışmaları devam eden millet bahçemizin yapımına bu yıl başlıyoruz. Fakat CHP bu işten anlamıyor. Park alanlarını ormanlık alanlarını millet bahçesiyle karıştırıyor bu zavallılar.Bay Kemal diyor ki; 'Çiftçilerimiz aç.' Doğru konuş Bay Kemal, biz sadece Kayserili çiftçilerimize 1.5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl beraber yürüyebiliyor?"

Şu anda bu CHP kiminle ittifak halinde? İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle birlikte. Bu CHP, bizim bayraklarımızı kongrelerinde asmayan HDP ile birlikte. Şu anda beraber oldukları partinin eş başkanı 'Biz Kürdistan'da oylarımızı HDP'ye vereceğiz' diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber gidiyor. Bu İYİ Parti bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber yürüyor? 31 Mart'ta gelin bunları dersini toptan verelim. İYİ Parti de bunlarla birlikte. Biz buna üzülüyoruz. 31 Mart'ta Osmanlı tokadına sandıklarda var mıyız?Cumhur İttifakı'nın temelleri çok daha gerilere uzanır. İstiklal Marşımızı en gür sada ile aynı kararlılıkta okuruz. Biz Cumhur İttifakı'nı pazara kadar değil mezara kadar kurduk. Bu yol farklı bir yol.Türkiye'de siyasi partiler eskiden koalisyonlar kurardı. Ama bunlar seçimden sonra kurulurdu. Bu konuda da devrim yaptık. Siyasetin mecrasını toptan değiştirerek ittifakları seçim öncesine aldık. Millet sandığa kimin kiminle gittiğini biliyor.Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, özellikle de başörtüsü konusunda Meclis'te yaptığımız çalışmalarda, anayasa değişikliklerinde yine Cumhur İttifakı vardı. '411 el kaosa kalktı' manşeti atmışlardı, işte o 411 el aslında ne diyordu? 'Cumhur İttifakı' diyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimini 367 garabetiyle kaosa çevirmeye çalışanların oyununu yine aynı ittifakla bozduk.(Gazeteci Savaş Ay'ın eski SSK hastanesi görüntülerini izleterek) Şu rezilliği görüyor musun? Bay Kemal, SSK Genel Müdürü olduğu zaman bu hastanelerin durumu neydi? Bay Kemal sen busun, bu. Ben bunları artık konuşmaktan bıktım, utanıyorum. Milletimize havale ediyorum. Tüm milletime sesleniyorum. 31 Mart'ta işte bu CHP'ye, bu Kılıçdaroğlu'na ve onun terör örgütünün destekçisi olan partiyle nasıl sırtı sırta girdiğini gösterelim.KayserI mitingi için saatler öncesinden Cumhuriyet Meydanı'na akın eden vatandaşlar SABAH'la duygularını paylaştıAyten Karademir (Gurbetçi-57): Terörle işbirliği yapanları görünce Erdoğan'ın kıymetini daha iyi anlıyoruz. 38 yıldır Almanya Frankfurt'ta yaşıyorum. Eskiden Türkiye'ye 3 yılda bir gelirdik. Çünkü gelmek bir işkenceydi. Ama şimdi duble yollarla konforlu bir şekilde yolculuk yapıyoruz. Biz bu duble yolları Erdoğan ile gördük.Fatma Nur Erdönmez (Öğrenci-17): Başkanımız çalışan bir lider. Bir de çalışmayıp terör yandaşlarıyla ittifak yapanlar var. CHP belediyelerinin hali ortada. Her işi ustasına vermek gerek. Belediyeciliğin ustası da Erdoğan'dır.Nesrin Hurma (Öğrenci-19): HDP, askerimize kurşun sıkan PKK ile işbirliği yapıyor. CHP de gidip HDP ile ittifak yapıyor. Sonra da çıkıp bu milletten ne yüzle oy istiyor. Erdoğan'ın bugüne kadar yaptıklarıyla CHP'nin yaptıkları ortada. Kendimizi ateşe atacak değiliz. Oyumuz Ak Parti'ye.Fazilet Demir (Ev Hanımı-70): CHP'nin HDP ile ittifakını lanetliyorum. Biz ne gördüysek Erdoğan ile gördük. Belediyeciliği de AK Parti'de gördük.Şerife Gökdemir (Ev Hanımı-50): Bolluğu bereketi Erdoğan'da gördük. Bu millet itliği de yiğitliği de unutmaz. O yüzden hasta olmama rağmen Erdoğan'ın mitingine geldim. Bazı kişilerin değerini hayattayken bilmek gerek.Murtaza Demir (Emekli-80): 9 kız kardeşim, 9 kızım, 7 oğlum, 46 torunum, var. Hepsinin oyu Reis-i Cumhurumuza. Bu millet Erdoğan'ı halkın adamı ve hakkın aşığı olduğu için sevdi. Bu ülkeye yaptıkları ortada olan böyle milli bir lider dururken nasıl başkasına oy veririm.Seyfullah Şen (Emekli-62): Cumhurbaşkanı çok iyi bir insan. Onun için can feda. Ak Parti'nin belediyeciliği ortada. Her yer parklarla dolu ve pırıl pırıl. Eskiden Kayseri meydanın da oturacak yer bulamazdık. Bunları inkâr edersek gözümüze dizimize durur. Bugünlere geldiysek bunu Erdoğan'a borçluyuz.