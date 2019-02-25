Irak, Suriye'deki 280 DEAŞ'lıyı teslim aldı

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak İçişleri Bakanlığı, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'dan, aralarında Iraklı da bulunan çeşitli uyruklara mensup 280 DEAŞ'lıyı teslim aldı.

Açıklamada, Suriye'deki söz konusu terör örgütünün elinde 500'den fazla DEAŞ'lı (280 buna dahil) bulunduğu bilgisine yer verilerek, oradan teslim alma sürecinin sayı tamamlanana kadar süreceği kaydedildi.

Teslim alınan 280 DEAŞ militanından Irak asıllı olanların önce İçişleri Bakanlığı'na, ardından da gereken cezayı almaları için yargıya teslim edilecekleri aktarıldı.

Suriye'den Irak'a getirilen DEAŞ'lıların, ülkeye kamyonlarla taşındığını gösteren fotoğraflar da bazı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.