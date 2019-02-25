‘Önce kendine ve etrafına bak’

BUGÜN NELER OLDU

Konuşmalarında her fırsatta 'liyakat' diyen ancak liyakatı kendi partisinde bile uygulamayan Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna da yansıyan, il ve ilçe örgütlerine yönelik 'belediye meclis üyelikleri aday listelerinde eş, dost ve akrabaların tespit edilmesi ve adaylıklarının iptal edilmesi' talimatının ardından CHP'de, listelerde torpilli akraba avı başladı. Gerek il ve ilçe örgütleri gerekse de partililerden CHP Genel merkezine belediye meclis üyelikleri listelerinde yer alan başta Kılıçdaroğlu'nun kurmayları olmak üzere parti yöneticilerinin yakınları, eş ve dostlarının isimlerine ilişkin ihbar yağıyor.Kılıçdaroğlu'nun il yönetimlerine gönderdiği 'akrabaları, tanıdıkları listelerden temizleyin' talimatının göstermelik olduğu dile getirilirken listelerde Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin de olduğu belirtiliyor. Bunlar arasında ise Selvi Kılıçdaroğlu'nun yeğeni olduğu belirtilen Müslüm Tekin'in Çankaya Belediye Meclis üyesi, arkadaşı olduğu belirtilen Nurhayat Kaya'nın da İzmir Narlıdere belediye meclis üyesi olduğu ifade ediliyor. Partide muhaliflerle Kılıçdaroğlu arasında restleşmeye neden İzmir'in Bayraklı ilçesi belediye başkan adayı gösterilen Serdal Sandal'ın da yine Kılıçdaroğlu'nun eşinin yeğeni olduğu kamuoyuna yansımıştı.CHP'de partililerin, listelerdeki akraba torpili nedeniyle en çok eleştirdiği isimlerin başında ise CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Erdoğan Toprak geliyor. Toprak'ın belediye meclis üyeliklerinde akraba torpilinde kardeşi, arkadaşının oğlu, yine kendisine yakın isimlerden Fidan Aslan Eroğlu ile babası gibi isimleri 'akraba' torpiliyle listelere yerleştirdiği belirtiliyor. Toprak'ın yanı sıra genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın kayınpederi Ziya Halis'in ortağı başta olmak üzere kendisine yakın pek çok ismin belediye meclis üyeliklerine aday gösterilmesini sağladığı kaydediliyor. Yine gerek aday listeleri gerekse de belediye meclis üyelikleri konusunda partideki en etkili isimlerden genel başkan yardımcısı Seyit Torun'un da amcaoğlundan korumasının kız kardeşine kadar kendisine yakınlığıyla bilinen pek çok ismi belediye meclis üyelikleri listelerine yazdırdığı belirtiliyor. Bunların yanı sıra genel başkan yardımcısı Aykut Erdoğdu, Onursal Adıgüzel, Orhan Sarıbal ile İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da listelerde akraba torpili yaptığı kaydediliyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, alanlar yerine salonlarda olacak. CHP lideri 31 Mart'a kadar sadece 20 ilde seçim çalışması yapacak. Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yapacağı miting ve toplantılarına dair program netleşti. Kampanyanın gidişatına göre değişebileceği belirtilen taslakta Kılıçdaroğlu'na, İstanbul başta olmak üzere Mersin, Ankara ve Bursa ağırlıklı program belirlendi. Kılıçdaroğlu, 31 Mart'a kadar 8 kez İstanbul, 3'er kez de Mersin, Bursa ve Ankara olmak üzere toplam 20 ilde seçim çalışması yapacak. ANKARA