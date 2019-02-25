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Teröristbaşı Gülen'in doktoru 'nın eşi hakkında flaş karar

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında, aralarında örgüt elebaşı 'in doktoru 'nın eşi 'nın da olduğu 4'ü aktif görevde, 9 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 10:56
Teröristbaşı Gülen'in doktoru Tuncay Delibaşı'nın eşi hakkında flaş karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı Sağlık Bakanlığı personeli ile özel sağlık çalışanları hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 5'i meslekten ihraç edilmiş, 4'ü aktif çalışan olmak üzere 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 8'inin yakalandığı, diğerlerinin yurt dışında olabileceği ifade edildi.

Gözaltı kararı çıkartılan 9 şüpheliden birinin, FETÖ elebaşı Gülen'in özel doktoru ve örgütün firari tepe yöneticisi Tuncay Delibaşı'nın eşi olduğu öğrenildi.

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Teröristbaşı Gülen'in doktoru Tuncay Delibaşı'nın eşi hakkında flaş karar
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