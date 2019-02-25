Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Van merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Van merkezli 10 ilde operasyonu: 13 gözaltı

Van merkezli 10 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 9 muvazzaf, 2 ihraç, bir öğretmen ve bir eczacı olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 12:52 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 12:53
Van merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, mahrem imamların örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personel ile deşifre olmamak için kullandıkları 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerinin deşifresine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van merkezli Ankara, Antalya, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, Bolu ve Kahramanmaraş illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda, 9 muvazzaf, 2 ihraç, 1 öğretmen ve 1 eczacı olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpnhelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Van merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN