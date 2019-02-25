Son dakika: AK Parti'den yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu bütünlük Türkiye için büyük bir avantaj.

TANZİM SATIŞLARI SEÇİM SONUÇLARINA ETKİSİ OLUR MU?

Gittiğim illerde insanlar bize "burada ne zaman tanzim satış yapacaksınız" diye soruyorlar. İnsanlara ucuz meyve sebze sunmak negatif bir şey değil pozitif bir şey.

Sebze meyve fiyatlarında bir istismar varsa hükümet buna da müdahale eder.

13 Ağustos'ta Londra merkezli bir kur atağı yaşandı. Ama ekonomiyi çökertmekti. Geçen gün açıklama yapıldı "seçimden sonra Dolar 5'in altını görecek" şeklinde.

Dolar'ın yükseltilmesi ve bu kur atağı üzerinden ekonominin çökertilmek istenmesini yüksek irade cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi, ve ekonomi yönetiminin bir çatı altında toplanmış olması engelledi.

YEREL SEÇİMLER

Sosyal medya ve seçmen davranışını günlük olarak değiştiriyor. Artık bugün sahadan aldığımız veri 31 Mart'taki sonuca dair size bir kanaat vermiyor.

FETÖ'nün sosyal medyadaki hesapları algı operasyonu yapıyor.

Gündem akışkan, interaktif iletişim mecralarında oluşuyor.

Biz buna karşı ne yaptık…

Biz dijital bir genel merkez oluşturduk. Panel üzerinden 1,5 milyon teşkilat mensubumuzu anlık konuşturabiliyoruz.

Gerçek kişiler olarak bu algı operasyonuna dönük mücadele diyorlar.

YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ NE ZAMAN GELİR

Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem cumhurbaşkanımızı hem grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayında bu şekillenir ve TBMM gündemine gelir