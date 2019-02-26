Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kişisel Twitter hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletine hizmet dolu, hayırlı, bereketli, huzurlu nice seneler diliyoruz. #CumhurunBaşkanı65Yaşında" mesajıyla bir video paylaştı.
SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK İLGİ
Bakan Albayrak'ın paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi. İşte Bakan Albayrak'ın paylaştığı o özel video;
Bakan Albayrak’ın paylaştığı video sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor
Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletine hizmet dolu, hayırlı, bereketli, huzurlu nice seneler diliyoruz.#CumhurunBaşkanı65Yaşında pic.twitter.com/PIV1Zraey9— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 26, 2019