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Bakan Albayrak’ın paylaştığı video sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor

Hazine ve Maliye Bakanı 'ın ", milletine hizmet dolu, hayırlı, bereketli, huzurlu nice seneler diliyoruz" başlığı ve '#CumhurunBaşkanı65Yaşında' etiketi ile paylaştığı özel video izlenme rekoru kırıyor.

Giriş Tarihi: 26.2.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 10:34
Bakan Albayrak’ın paylaştığı video sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kişisel Twitter hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletine hizmet dolu, hayırlı, bereketli, huzurlu nice seneler diliyoruz. #CumhurunBaşkanı65Yaşında" mesajıyla bir video paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK İLGİ

Bakan Albayrak'ın paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi. İşte Bakan Albayrak'ın paylaştığı o özel video;

Bakan Albayrak’ın paylaştığı video sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor

Bakan Albayrak: Güven veren politikalarla hedeflerimize ilerliyoruz .
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Bakan Albayrak’ın paylaştığı video sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor
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