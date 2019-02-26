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Başkan Erdoğan'dan teşekkürü

Cumhurbaşkanı doğum gününü kutlayanlara sosyal medyadan yayımladığı görüntülü mesajla teşekkür etti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2019 03:36 Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 04:56
Başkan Erdoğan'dan doğum günü teşekkürü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum gününü kutlayanlara sosyal medyadan yayımladığı görüntülü mesajla teşekkürlerini iletti.

Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından "SİZLERİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMAYACAĞIM" mesajını paylaşan Erdoğan, yayımladığı videoda şunları kaydetti:

"Aziz milletim; 65 yaş geride kaldı ve sizlerin özellikle sosyal medyada benim bu mutluluğumu paylaşmanız vesilesiyle sizlere özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu yolda sizlere hizmet benim için Rabb'imin en büyük lütfudur. Sizleri bu hizmette hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Kalın sağlıcakla."
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Başkan Erdoğan'dan doğum günü teşekkürü
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