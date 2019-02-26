Bitlis'te, 10 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

?İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 10 evden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çalıntı 38 saat, 20 tespih, 1 künye, 12 altın yüzük, 1 kolye, 2 tablet, 1 altın küpe, 1 altın kelepçe bilezik ve 1 sekizli çeyrek altın kolye ele geçirildi.



İsimleri açıklanmayan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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