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'te, 10 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

'in ilçesinde 10 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli, çaldıkları ziynet eşyaları, saat, tespit ve tabletlerle yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019 14:33
Bitlis'te, 10 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

?İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 10 evden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çalıntı 38 saat, 20 tespih, 1 künye, 12 altın yüzük, 1 kolye, 2 tablet, 1 altın küpe, 1 altın kelepçe bilezik ve 1 sekizli çeyrek altın kolye ele geçirildi.

İsimleri açıklanmayan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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Bitlis'te, 10 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı
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