Bu milletin vatan sevgisi bitmez

Hataylı Şeliz ve Fadıl Pamukçu çiftinin iki çocuğundan Sergen Pamukçu (23), sözleşmeli er olarak görev yaparken, Zeytindalı Harekâtı kapsamında, birliği ile gittiği Suriye'nin Afrin bölgesinde, geçen yıl 7 Şubat'ta, PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu, Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar ile birlikte şehit oldu.Sosyal medya hesabındaki son paylaşımı "Her şey vatan için" olan Pamukçu, ağabeyine telefondan yazdığı vasiyetinde, "Şehit olursam devletin vereceği tazminatla, anne ve babamı hacca gönder, babamın borcunu kapat, sen de evlen" dedi. Şeliz ve Fadil Pamukçu, geçen 18 Ağustos'ta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla kutsal topraklara giderek şehit evlatlarının vasiyetini yerine getirdi.Adıyaman'ın Gerger ilçesinde yaşayan Okan Aslan, Sergen Pamukçu'nun hikayesini okuyunca, Şeliz ve Fadıl Pamukçu çiftine bir mektup yazdı. Aslan'ın "Sizlerin cesur evlatları sayesinde bu bayrak dalgalanıyor. Sizler kahramanlıklarınızla gurur duyacaksınız. Onlar ki canı pahasına bu vatanı savundular, mertçe savaştılar" şeklindeki sözleri herkesi duygulandırdı. Türkiye'nin SABAH'tan okuduğu o duygu dolu mektubu kaleme alan Okan Aslan (18), SABAH'a konuştu.Bu yıl Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü kazanan Aslan şunları söyledi:Askerliği çok seviyorum. Şehit ağabeyim Sergen Pamukçu'nun da benim gibi askerliği çok sevdiğini ve TSK'ya kabul edildiğini öğrendiğinde sevinçten evde halay çektiğini ve vasiyetini okuyunca, hemen ailesine bir mektup yazarak o anki duygularımı dile getirdim. O aileye vereceğim en büyük desteğin acılarını bir nebzede olsa paylaşmak olduğunu düşündüm ve kalbimden geçenleri yazdım.Şehitlerimiz vatan ve millet için canlarını feda ediyorlar. Allah'a her duamda, biz gençlere gerektiğinde vatanımız ve bayrağımız için canımızı feda edebilecek bir ruhu nasip eylemesini diliyorum. Çünkü Peygamberlikten sonra insanoğluna nasip olan en büyük mertebe şehitliktir. Peygamber efendimize komşu olarak gidiyorlar. Bu dünyadan fiziken gitmiş olsalar bile ruhen hep yanımızdalar. Şehitlerimiz hiç unutulmasın.Bu milletin vatan sevgisi bitmez ama vatan hainlerinin sonu geldi. Akıttıkları şehit kanlarında boğuluyorlar. Hainler boşuna sevinmesin. Bir Sergen gitti, bin Sergen geldi. Bu ülkede Sergenler bitmez. Ama vatan hainleri bitiyor. Mehmetçik hepsini inlerinde bulup temizliyor. Bu milletin cesur vatansever evlatları sayesinde bu bayrak inmez, bu vatan bölünmez. Rengini şehitlerimizin kanından alan bu bayrak dünya var oldukça dalgalanmaya devam eder. Biz bu vatanı canlarıyla bedel ödeyerek kuranların torunlarıyız. Şehitlerimizin her birinin adı da hikayesi de hayatı farklı ama ortak noktaları vatan için can vermeleridir.Şehit Sergen Pamukçu'nun annesi Şeliz Pamukçu dün aHaber canlı yayınında Okan Aslan ile kameralar aracılığıyla konuştu. Pamukçu, "SABAH'a çok teşekkür ediyorum. Onunla konuşurken çok duygulandım, ağlamamak için kendimi zor tuttum. Oğlum aklıma geldi. Bu mektubun içinde olduğu kargoyu açtığımda iş arkadaşmlarımlaydım. Hepimiz çok duygulandık. Oğlum nice gence örnek oluyor" dedi.Okan Aslan'ın babası Seydobaş Aslan (55) ve annesi Naciye Aslan (48) ile ağabeyi Halil Aslan ise "Okan'ın tek sevdası asker olma. Bizde onun bu hayalinin gerçekleşmesi için hep dua ediyoruz. Onunla gurur duyuyoruz" dedi.