Erbakan’a New York’ta 8’inci yıl anması

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Eskİ Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8'inci yılı dolayısıyla New York'ta anma programı düzenlendi. Saadet ABD ve Avrupa Gençlik Derneği tarafından Erbakan Haftası kapsamında Brooklyn Borough Hall'da düzenlenen "Nezaket ve Dürüstlük" temalı anma programına New York ve çevresinde yaşayan Türk Amerikan toplumunun önde gelen temsilcileri ile davetliler katıldı. Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okunarak başlayan programda açılış konuşmasını yapan Saadet ABD Başkanı Mehmet Nurullah Işık, Amerika'da Milli Görüş fikriyatının kök salması için azimle çalıştıklarını belirterek, "Bu Hocamızın da hedeflerinden biriydi" dedi. Avrupa Gençlik Derneği Başkanı Arif Şen, slayt gösterileri eşliğinde Erbakan'ın hayatından ve düşüncelerinden kesitler sundu. Erbakan'ın daha üniversite yıllarında milli sanayi hamlesi için çaba gösterdiğini anlatan Şen, "Erbakan Hoca, Almanya'da eğitimini tamamladığında, kariyeri için oradan çok iyi teklifler almasına rağmen sadece Türkiye'ye hizmet etmek amacıyla memleketine dönmeyi tercih etti. Türk siyasetinde Milli Görüş vizyonu ortaya koydu. 'Biz bütün insanlığın mutluluğunu istiyoruz. Yeryüzünde huzuru sağlayacak sistem için de öncelikle yaşanabilir bir Türkiye kurmalıyız' diyerek azimle çalıştı" ifadelerini kullandı