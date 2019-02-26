FETÖ’cü ile PKK’lı el ele yakalandı

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Edirne'de FETÖ üyesi K.F. ile PKK'lı O.K., birlikte Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Uzunköprü ilçesinin Saçlımüsellim Köyü bölgesinde devriye görevi yapan askerler, birinci derecede askeri yasak bölgeden Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Jandarmanın yaptığı incelemede K.F.'nin FETÖ şüphelisi, O.K.'nın ise bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlendi. Üzerlerindeki belgelere el konulan K.F. ile O.K.'nın, bir göçmen kaçakçısı tarafından Yunanistan'a kaçırılmak üzere Gaziantep'ten Edirne'ye götürüldükleri tespit edildi. K.F. ile O.K.'nın sorgusunun sürdüğü, bağlantılarının araştırıldığı kaydedildi. DHAEdirne'nin İpsala ilçesinde ise Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ'cüler G.P., Ş.T. ve Ş.T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 FETÖ'cü tutuklanarak cezaevine gönderildi.