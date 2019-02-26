Gardırop Atatürkçüleri halkın şamarını yiyecek

BUGÜN NELER OLDU

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Tanıtım ve Seçim Bildirgesi toplantısında CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Aksakal: "Kendilerinden başka siyasi yapılara tahammülü olmayan bu gardırop Atatürkçüleri elbet bir gün halkın şamarını yiyecek ve unutulacaklardır" dedi.Aksakal, "Şimdi yine eski plaklarını çalmaya başladılar. 'Oyları bölüyorsunuz' diyorlar değil mi? Bu plağı hep çaldı bunlar DSP kurulduğundan beri. Temcit pilavı gibi önümüze getirirler her seçim öncesinde. Ecevit bunlar için her zaman bir 'bölen' oldu. Bir partiye 'oyları bölüyorsunuz' demek, çoğulcu demokrasiye inançsızlık, hakka, adalete saygısızlık değil midir? Bu söylem halkımıza ve seçmenlere hakaret değil midir? Halkın iradesine siyasi ipotek koymak değil midir? Hayatınız Atatürk'ü istismar etmekle, Atatürk'ü pazarlamakla geçti. Hayırdır, sermaye tükendi mi? Şimdi Ecevit'e mi sıra geldi?" diye konuştu. Aksakal, "Seçimlerde yenilip 'biz yenildik ama başardık' diye yüzsüz yüzsüz dolaşan sen, ondan sonra 'AK Parti'ye seçimi kazandıran ben, hadi oradan. Bu oylar sizin babanızın tapulu malı mı? Ne zaman geçirdiniz zimmetinize bu oyları? 31 Mart seçimleri mevcut iktidarın karşısına gerçek muhalefeti çıkaracak, sizin gibi çapsız, çıkarcı, kavgacı, itici siyaseti ve aktörlerini tribünlere gönderecektir. Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyüş yaptın 'hak, hukuk, adalet' diye. Bu yaptığın adalet mi? Ayıp değil mi? Bugüne kadar köpeksiz köyde değneksiz gezdiniz. Artık yeter. 31 Mart akşamı o şamarı yediğinizde aklınız başınıza gelecek, kim adammış, kim odunmuş göreceksiniz" dedi. ANKARA