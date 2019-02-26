İHA gördü, SİHA vurdu: Kandil 10 ay sonra açıkladı

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Cudi dağı bölgesinde Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı piyade komando birlikleri 5 Nisan'da İnsansız Hava Aracı (İHA) desteğiyle PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Şırnak'ta helikopter kazasında şehit olan Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker'in adının verildiği operasyonda örgütün 'Küçük kandil' adını verdiği Cudi dağı bölgesi didik didik arandı. Bölgede bir grup teröristin telsiz konuşması tespit edilince Silahlı İnsansız Hava araçlarıyla 4 kadın terörist etkisiz hale getirildi. Kandil yaklaşık 10 ay aradan sonra önceki gün teröristlerin ölümünü açıkladı. Öldürülen teröristlerin örgütün kadın yapılanmasında yer alan 3'ü Suriyeli, biri Van nüfusuna kayıtlı Viyan Zilan kod adlı terörist Tuğba Yıldız oldukları ortaya çıktı.