İstanbul’da FETÖ’cü 166 asker tutuklandı

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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 166 muvazzaf asker tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hat kullanan FETÖ şüphelisi askerlere yönelik soruşturmada 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı vermişti. Şüphelilerden 237'si yakalanmıştı. Bu şüphelilerden, aralarında albay, yarbay, yüzbaşı ve teğmenlerin de bulunduğu 188 şüpheli İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 166 muvazzaf askerin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi. 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Hakkında gözaltı kararı verilen ancak görevi yeri ve ikamet adreslerinde bulunmayan 58 muvazzaf asker ise firari olarak aranıyor.