İzmir’de büfe telefonu operasyonu: 21 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan 25 asker ile 3 polisin büfe telefonlarından örgütün mahrem imamları ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Ayrıca etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda FETÖ ile bağlantısı tespit edilen aralarında subay ve astsubayların olduğu 25 asker ile 3 polis hakkında savcılık tarafından gözaltı karar verildi.

HALEN GÖREVDE OLANLAR VAR

Gözaltı kararı verilen 28 zanlıdan 16'sının halen TSK'da, 3 polisin de emniyette görev yaptığı, 9 askerin de daha önce askeri okuldan atıldıkları öğrenildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bugün 19 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 21 kişi gözaltına alınırken, 7 kişinin yakalanmasına yönelik işlemler sürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, 21 zanlı ifadeleri alınmak üzere İzmir Emniyet Müdürlüğü Çankaya hizmet binasına getirildi.