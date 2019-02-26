PKK yandaşları Avrupa Konseyi’ne saldırdı: 43 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü PKK'ya her türlü desteği veren, teröristleri topraklarında saklayıp kollayan Avrupa, bunun bedelini ödemeye başladı. PKK yandaşları, Fransa'nın Strazburg kentini birbirine kattı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutukluluk şartlarını protesto amacıyla Avrupa Konseyi önünde gösteri düzenleyen teröristler, taşkınlık yaparak çevreye saldırdı.Taş ve tehlikeli cisimler atarak Avrupa Konseyi binasının camları ve kapısını kıran PKK sempatizanları, binanın dışındaki çöp bidonunu da ateşe verdi. Taşlarla 3 polisi yaralayan terör örgütü yandaşlarından 43'ü gözaltına alındı. Avrupa Konseyi İletişim Direktörü Danile Holtgen, basına yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti. Gösterinin düzenlendiği Avrupa Bulvarı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı.