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yandaşları ’ne saldırdı: 43 gözaltı

’nın hamisi , ektiğini biçiyor. Strazburg’da eylem yapan teröristler binasına taşlarla saldırdı. 3 polis yaralandı, 43 kişi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 26.2.2019
PKK yandaşları Avrupa Konseyi’ne saldırdı: 43 gözaltı
Terör örgütü PKK'ya her türlü desteği veren, teröristleri topraklarında saklayıp kollayan Avrupa, bunun bedelini ödemeye başladı. PKK yandaşları, Fransa'nın Strazburg kentini birbirine kattı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutukluluk şartlarını protesto amacıyla Avrupa Konseyi önünde gösteri düzenleyen teröristler, taşkınlık yaparak çevreye saldırdı.

KAPI VE CAMLARI KIRDILAR
Taş ve tehlikeli cisimler atarak Avrupa Konseyi binasının camları ve kapısını kıran PKK sempatizanları, binanın dışındaki çöp bidonunu da ateşe verdi. Taşlarla 3 polisi yaralayan terör örgütü yandaşlarından 43'ü gözaltına alındı. Avrupa Konseyi İletişim Direktörü Danile Holtgen, basına yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti. Gösterinin düzenlendiği Avrupa Bulvarı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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PKK yandaşları Avrupa Konseyi’ne saldırdı: 43 gözaltı
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