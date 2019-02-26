Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Kremlin Basın Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Putin'in bugün 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik ettiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı

Putin'in, Türk-Rus ilişkilerine yönelik verdiği şahsi katkı nedeniyle Erdoğan'a teşekkür ettiği görüşmede, nisanda yapılması planlanan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısına yönelik hazırlıkların da ele alındığı kaydedildi.

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