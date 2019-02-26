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Eruh'ta 'lı teröristlerin 3 sığınağı imha edildi

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019 09:52

ERUH (Siirt),(DHA) - SİİRT'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, biri ağaç kavuğunda yer altında toplam 3 depo tespit edilip kullanılamaz hale getirildi. Depolarda ise 5 tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı'nca, Eruh'un Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın-17' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında mayın arama köpeği 'Posta'nın da katılımıyla yapılan aramada biri ağaç kavuğunda yer altında toplam 3 depo tespit edildi. Depolarda ise 4 anti personel roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 5 Kalaşnikof tüfek, 35 dipçik, 7 Kalaşnikof fişeği ve işaret fişeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Depolar kullanılamaz hale getirilirken, silah ve mühimmatlar ise imha edildi.

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Siirt Eruh'ta PKK'lı teröristlerin 3 sığınağı imha edildi
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