Şırnak halkı terör örgütüne ‘DUR’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde halk terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP'ye karşı tek yumruk oldu. Aşiretlerin katılımıyla birlik ve beraberlik yürüyüşü düzenleyen Goyan, Gevdan, Jirki ve Mamhuran aşiretleri saflarını belli ederek Kato Dağı eteklerinde bulunan ilçe merkezinde davullu zurnalı halaylar çekti. AK Parti'nin Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesi ve Beytüşşebap ilçesindeki seçim irtibat büroları açılışına katılan vatandaşlar, terör örgütü uzantısı olan HDP'yi sert bir dille tepki gösterdi.AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve beraberindeki yüzlerce partili Uludere'nin Uzungeçit beldesindeki seçim bürosu açılışına katıldı. Yöresel kıyafetli genç kız ve erkekler dev Türk bayraklarıyla gelen heyeti karşıladı. Huzur yürüyüşü gerçekleştiren partililer seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdikten sonra topluca öğle yemeği programına katıldı. Buradan Beytüşşebap ilçesine hareket eden partililer 300 araçlık konvoyla ilçeye giriş yaptı. AK Parti Uzungeçit belde belediye başkan adayı Cemil Yıldız ise seçim bürolarının açılışına katılanlara teşekkür etti. AK Parti Beytüşşebap belediye başkan adayı Habip Aşan da ilk defa böyle coşkulu bir miting olduğunu belirtti. AK Parti Beytüşşebap İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman ise Beytüşebap'ın tarihi boyunca hizmetlerden mahrum kaldığını söyledi.