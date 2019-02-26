Şişli Belediyesi’nde işçilerin maaş isyanı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Şişli Belediyesi'nde uzun süredir yaşanan kriz büyümeye devam ediyor. Temizlik işçileri başta olmak üzere maaşlarını alamayan temizlik işçileri dahil çok sayıda belediye çalışanı iş bırakma eylemi başlattı. Belediye binası önünde toplanan personel "Hak, emek, alın teri parçalanarak ödenmez. Maaşlarımızı zamanında istiyoruz" yazılı pankart açıp slogan attı. DİSK 3 No'lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit de belediye yönetimine seslenerek, "Biz maaşlarımızı istiyoruz, lütfen maaşlarımızı yatırın. Bu karda kışta bu kadar işçiyi mağdur etmeyin" dedi. Temizlik işçilerinin eylemi ise vatandaşı mağdur etti. Cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluşurken bazı sürücüler araçlarını park ettikleri yerden güçlükle çıkarabildi. Sadece akşam saatlerinde iki seferde toplanan çöplerin hiç toplanmamaya başlaması vatandaşları isyan ettirdi.