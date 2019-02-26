Son Dakika: Şişli'de çöp krizi! Maaşlarını alamayan işçilerin eylemi sürüyor...

CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçilerin maaşlarını alamadıklarını gerekçe göstererek başlattıkları eylem devam ediyor. Şişli'de 2 gündür çöp toplanmaması ve belediye işlerinini aksaması ise vatandaşları çileden çıkarmış durumda. Mahallelerdeki kirlilikten dolayı kokuların oluştuğu ilçede arabalar da çöp yığınlarından dolayı bazı bölgelerde hareket edemiyor.

"KIŞ GÜNÜ ONCA İŞÇİYİ MAĞDUR ETTİNİZ"

Belediye binası önünde toplanan personel "Hak, emek, alın teri parçalanarak ödenmez. Maaşlarımızı zamanında istiyoruz" yazılı pankart açıp slogan attı. İş bırakma eylemi yapan personel adına açıklama yapan DİSK 3 No'lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit belediye yönetimine seslenerek maaşlarının ödenmesini istedi.

CHP'li Şişli Belediyesi'nde maaşlarını alamayan işçilerin isyanı!

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI...

Verilen sözlerin tutulmaması üzerine eylem yaptıklarını ifade eden Yiğit, "12 gün önce belediyenin önünde sessiz bir oturma eylemi yaptık maaşlarımızı alamadığımız için. Ayın 22'sinde maaşlarını yatacak dediler.

"BAŞKAN DUYDUĞUMUZA GÖRE AMERİKA'YA GİTMİŞ!"

CHP yönetimine de çağrıda bulunan Yiğit, sadece sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaların çözüm getirmeyeceğini vurguladı.

Yiğit devamla şöyle konuştu, "Belediye başkanı şu an burada yok diyorlar. Duyduğumuza göre Amerika'ya gitmiş. Gelip gelmediğini de bilmiyoruz. Belediyedeki muhatap sorununu çözmesini bu partinin büyüklerinden bekliyoruz, tweet atmasınlar gelsinler bu işçilerin maaştan kaynaklı yaşadıkları sıkıntıları birlikte çözelim.