Tapu mağdurları CHP’li Maltepe Belediyesi’ni bastı

BUGÜN NELER OLDU

Akrabalarının üzerindeki mal varlıklarıyla gündeme gelen CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın tapularını kendilerine vereceğini vaat ettiği arazilerin belediyenin bütün taşınmazları gibi hacizli olduğunu öğrenen yaklaşık 200 vatandaş belediyeyi bastı. Kılıç, Gülensu, Gülsuyu ve Başıbüyük Mahalleleri'nden gelen vatandaşların karşısına çıkamazken yardımcısı Haydar Battal, skandal bir açıklama yaparak ''Hacizler yanlışlıkla oldu'' dedi. Öfkeli kalabalık ,''Maltepe'de hırsız var!, CHP Atatürk maskesinin arkasına sığınıyor!, Belediye başkanı kaçacak kapıları tutun!'' şeklinde sloganlar attı.