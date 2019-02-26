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Tapu mağdurları CHP’li Belediyesi’ni bastı

FURKAN KARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019
Tapu mağdurları CHP’li Maltepe Belediyesi’ni bastı
Akrabalarının üzerindeki mal varlıklarıyla gündeme gelen CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın tapularını kendilerine vereceğini vaat ettiği arazilerin belediyenin bütün taşınmazları gibi hacizli olduğunu öğrenen yaklaşık 200 vatandaş belediyeyi bastı. Kılıç, Gülensu, Gülsuyu ve Başıbüyük Mahalleleri'nden gelen vatandaşların karşısına çıkamazken yardımcısı Haydar Battal, skandal bir açıklama yaparak ''Hacizler yanlışlıkla oldu'' dedi. Öfkeli kalabalık ,''Maltepe'de hırsız var!, CHP Atatürk maskesinin arkasına sığınıyor!, Belediye başkanı kaçacak kapıları tutun!'' şeklinde sloganlar attı.
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Tapu mağdurları CHP’li Maltepe Belediyesi’ni bastı
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