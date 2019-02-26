TBMM Başkanı Şentop’a Yıldırım’dan ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Eski TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, önceki gün Meclis'te yapılan seçimle yeni Meclis Başkanı seçilen Mustafa Şentop'u ziyaret etti. Yıldırım, "Yeni TBMM Başkanı'na tavsiyeniz var mı?" sorusu üzerine, "Başkan ne yapacağını biliyor. Bekleyip göreceksiniz. Parlamentonun daha da güçlenmesi, parlamenter diplomasinin yeni sistemde daha etkin işletilmesi için hukukçu bir bilim adamı olarak güzel katkılar sağlayacaktır" dedi. Şentop ise, "Kendisi bizim siyasette büyüğümüz, ağabeyimiz. Kendisinden çok şey öğrendik. İstanbul'da başarısı için dua ediyoruz. Bir tebrik ziyaretiydi" diye konuştu.