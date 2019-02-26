Toprağa gömdüler ama onlar tohumdu

BUGÜN NELER OLDU

28Şubat'ın eğitim zulmüne uğrayan on binlerce gençlerden biri de Emine Yaman (37) ile Muradiye Ateş (37) idi.Anadolu'da doğup büyüyen bu iki genç kızın en büyük hayali iyi bir üniversite kazanıp vatana millete hayırlı işler yapmaktı. Her ikisi de üniversite sınavlarından çok yüksek puanlar aldı. Ancak İmam Hatip mezunları oldukları için puanları neredeyse yarı yarıya kesildi. Kazandıkları burslarla vakıf üniversitelerine kayıt oldular. Ancak bu kez de yollarına başörtü yasağı taş koydu. Çocuklukları köyde geçen, liseyi bitirene kadar büyükşehir bile görmemiş olan bu iki genç kızın yolu okumak için gurbete düştü.Emine Yaman liseyi Tokat İmam Hatip Lisesi'nde bitirdi. 1999'da üniversite sınavında aldığı puanla Türkiye'nin en gözde üniversitelerinin bilgisayar mühendisliği bölümlerine girebiliyordu. Ancak İmam Hatip mezunu olduğu için puanı kesildi. Vakıf üniversitesine kaydoldu. Ancak bu kez de başörtüsü yasağı karşısına çıktı. O da akranları gibi Avusturya'nın yolunu tuttu. Viyana Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okudu. Masterını tamamladıktan sonra çalışmak için Bosna-Hersek'e gitti. 2018 Eylül'üne kadar Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde yardımcı doçentlik yaptı. Üniversite'nin geçen yıl kurulan eğitim fakültesine dekan oldu. Yaman yaşadıklarını ülkenin efsane lideri Aliya İzzetbegoviç'in bir sözüyle özetliyor: "Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı."Yaman şunları söyledi: "Katsayı uygulaması ve üniversitelerdeki başörtüsü yasağı kalktığında o günleri tekrar yaşadım. Böyle bir haksızlığı bizden sonraki nesillerin yaşamayacak olması beni rahatlattı. Onlar adına, daha önemlisi hak ve adalet adına ve ülkemizde yaratılmaya çalışılan ayrımcılığın kalkması adına çok mutlu oldum."Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı bir köyde doğup büyüyen Muradiye Ateş 1999'da işletme fakültesini kazandı. İmam hatip mezunularının başına gelenleri o da yaşadı. Viyana'da ekonomi okudu, yüksek lisans yaptı. Uluslararası Aile Danışmanlığı Sertifikası alıp Avusturya Entegrasyon Bakanlığı'nda gönüllü çalıştı. Türk çocuklarına Almanca öğretti, camilerde öğretmenlik yaptı, çocuklara Kuran dersleri vererek "İlminin zekâtını verdi."Daha sonra eşiyle Türkiye'ye döndü. Yıldırım Beyazıd Üniversitesi'nde sosyal politikalar üzerinde doktora yaparken Harvard Üniversitesi'ne bağlı devlet adamları yetiştiren Kennedy School'dan kabul aldı. Çocukların İngilizce öğrenebilmesi için kıtalararası mektup arkadaşlığı projesini gerçekleştirdi. Bindeden fazla Türk çocuğunu dünyanın birçok ülkesindeki binden fazla Müslüman çocukla birbirlerine İngilizce tebrik kartları yazmasını sağladı. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanı olan Ateş, "Yaşadığım o zor günler müthiş bir sahipsizlik hissiydi. 28 Şubat nedeniyle bir nesil kayboldu maalesef. Çok başarılı, yetenekli arkadaşlarımız vardı" dedi.